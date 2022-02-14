Лавров заявил о возможности договориться с НАТО по гарантиям безопасности

У России есть возможность договориться с Североатлантическим альянсом по вопросам гарантий безопасности в Европе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос президента Владимира Путина. Трансляция их официальной встречи доступна на YouTube-канале РБК.

Лавров напомнил президенту, что российская сторона в диалоге с НАТО настаивает на недопустимости бесконечных разговоров по вопросам, которые требуют решения сейчас. «Но все-таки будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда», — заявил Сергей Лавров.

Он также отметил регулярные контакты Москвы с представителями западных стран, как состоявшиеся, так и запланированные — визит канцлера Германии Олафа Шольца, глав МИД Италии и Польши.

«Все-таки наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты и при готовности выслушать серьезные встречные аргументы, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они (дискуссии) не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать», — добавил глава МИД.

Ранее, беседуя с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, Сергей Лавров указал на игнорирование Западом ключевых для России положений упомянутых документов — в частности, речь идет о нерасширении Североатлантического альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.