Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров обсудил с Блинкеном реакцию Запада на проекты документов по безопасности

Лавров указал Блинкену на игнорирование Западом ключевых положений проектов о безопасности

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил с ним реакцию Запада на переданные Москвой проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Беседуя с Блинкеном, глава МИД указал на игнорирование Западом ключевых для России положений упомянутых документов — в частности, речь идет о нерасширении Североатлантического альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

Лавров подчеркнул, что упомянутым вопросам будет уделено центральное место при оценке полученных от Соединенных Штатов и НАТО документов. Глава ведомства также заявил о недопустимости действий, идущих вразрез с «принятыми на высшем уровне обязательствами о неделимости безопасности в Евро-Атлантике».

Ранее МИД обвинил Запад в информационной атаке против России. Представители ведомства считают, что лидеры западных стран в сговоре со СМИ нагнетают напряженность вокруг ситуации на Украине, чтобы дискредитировать справедливые требования РФ по гарантиям безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал представить доказательства о планируемом вторжении на Украину
В МИД России заподозрили уход на черный рынок оружия Запада для Украины
Объявление о буфетах в московском метро вызвало ностальгию у россиян
Лавров обсудил с Блинкеном реакцию Запада на проекты документов по безопасности
Российская лыжница установила рекорд на Олимпиаде в Пекине
Адвокат отказался считать доказательством видео расстрела нацгвардейцев в Днепре
Нежности Лукашенко и его пса попали на видео
Лавров назвал Блинкену цели кампании США о российской агрессии против Украины
Зеленский счел важным для Украины быть готовой к любым шагам «с любой границы»
Съемки кино в спальном районе возмутили москвичей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.