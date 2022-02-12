Лавров обсудил с Блинкеном реакцию Запада на проекты документов по безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил с ним реакцию Запада на переданные Москвой проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Беседуя с Блинкеном, глава МИД указал на игнорирование Западом ключевых для России положений упомянутых документов — в частности, речь идет о нерасширении Североатлантического альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

Лавров подчеркнул, что упомянутым вопросам будет уделено центральное место при оценке полученных от Соединенных Штатов и НАТО документов. Глава ведомства также заявил о недопустимости действий, идущих вразрез с «принятыми на высшем уровне обязательствами о неделимости безопасности в Евро-Атлантике».

Ранее МИД обвинил Запад в информационной атаке против России. Представители ведомства считают, что лидеры западных стран в сговоре со СМИ нагнетают напряженность вокруг ситуации на Украине, чтобы дискредитировать справедливые требования РФ по гарантиям безопасности.