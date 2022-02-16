Постпред России при ЕС опроверг вторжение России на Украину

Постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов опроверг сообщения о возможном вторжении России на Украину в среду, 16 февраля. Он заявил об этом немецкому телеканалу WELT.

«Я могу заверить, что в эту среду атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду», — заверил Чижов.

Постпред РФ указал на бездоказательность подобных суждений. «Когда вы выдвигаете обвинения, особенно очень серьезные обвинения в адрес России, вы также обязаны предоставить доказательства. В противном случае они являются клеветой», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал украинцам поставить будильники после сообщений британских СМИ о точном времени вторжения РФ на Украину.

12 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться в 4:00 по московскому времени (3:00 по киевскому) 16 февраля.