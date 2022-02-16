Песков призвал украинцев поставить будильники после сообщений о вторжении России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал украинцев поставить будильники после сообщений британских СМИ о вторжении РФ на Украину. Он прокомментировал ситуацию РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, стоит ли украинцам переживать или они могут сегодня спать спокойно.

«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — заявил Песков.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться ранним утром (4:00 по мск, 3:00 по киевскому времени) 16 февраля.