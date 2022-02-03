Стало известно о планах США обвинить Россию в провокациях на Украине

Разведка США нашла доказательства того, что Россия якобы планирует сфабриковать некий предлог для вторжения на Украину. Об этом стало известно американским СМИ — газетам The New York Times и The Washington Post.

По информации первого издания, Москва якобы покажет поддельное видео, на котором будут продемонстрированы украинские провокации на российской территории или против русскоязычного населения на востоке Украины. Вторая газета добавляет, что данные с обвинениями обнародуют в четверг, 3 февраля.

Она цитирует не названных по имени и должности высокопоставленных представителей американской администрации, признавая, что те не представили «никаких прямых доказательств российского плана» и не раскрыли, как были получены подобные сведения.

При этом российская сторона неоднократно отрицала планы начинать вторжение. Напротив, в Москве опасаются, что Киев может устроить провокацию на границе. Впрочем, как рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти США больше не используют термин «неминуемое» в вопросе возможного «вторжения» на Украину.