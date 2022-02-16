Прогнозы о российском вторжении на Украину 16 февраля не сбылись

Ожидаемого западными СМИ российского вторжения не произошло в ночь на 16 февраля. По информации Politico, именно эту дату президент США Джо Байден назвал днем предполагаемого наступления. Британские издания The Mirror и The Sun пошли дальше и с уверенностью высказались не только о дне, но и времени атаки российских войск — 4:00 по мск (3:00 по киевскому времени) 16 февраля.

Однако эти прогнозы не оправдались — российские войска продолжили отходить в места постоянной дислокаций, командование анонсировало завершение совместных учений с белорусскими вооруженными силами.

После этого The Sun отредактировала статью о российском вторжении, заявив, что ночь прошла без происшествий. Отсутствие вторжение признала и The Mirror. В свою очередь, западные политики начали делать новые прогнозы относительно «российской агрессии».

Реакция Запада

В эфире телеканала Sky News министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что предположения о датах российского вторжения на Украину неконструктивны.

Я никогда не говорил о датах [вторжения России]. Россия может держать свои силы в боевой готовности [у границ Украины] неделями. Поэтому нет смысла спекулировать о конкретных датах. Я думаю, высказывать предположения о датах вторжения РФ неконструктивно Бен Уоллес министр обороны Великобритании

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия может так и не напасть на Украину. Но даже отказавшись от этих планов, Кремль, по ее словам, продолжит угрожать суверенитету Украины — до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение.

У них есть выбор. Они могут заниматься дипломатией. Они могут сесть за стол переговоров или принять участие в дискуссиях, которые они вели с нашим президентом, а также с другими лидерами, и попытаться выработать пути решения своих проблем безопасности и решения проблем безопасности наших европейских союзников, а также Украины Линда Томас-Гринфилд постпред США при ООН

В официальном докладе Службы внешней разведки Эстонии дата вторжения Вооруженных сил (ВС) России на Украину была перенесена на вторую половину февраля. «После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», — отмечается в докладе.

В ведомстве также подчеркнули, что война на Украине «не представляет непосредственной военной угрозы для Эстонии или НАТО». В то же время там выразили опасение из-за возможного усиления политического и военного давления России на прибалтийские страны, если Москва добьется дипломатического или военного успеха в отношении Киева.

Реакция России и ДНР

Ранним утром, в час предполагаемого наступления, постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов опроверг сообщения о возможном вторжении России на Украину 16 февраля.

Я могу заверить, что в эту среду атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду Владимир Чижов постпред России при ЕС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких изменений в работе Кремля из-за сообщений западных СМИ о якобы готовившемся ночью 16 февраля нападении на Украину не было. По его словам, сотрудники администрации президента этой ночью спокойно спали, а утром «спокойно и по-деловому» приступили к работе.

Жители Донецка рассказали корреспонденту «Ленты.ру», что в ночь на 16 февраля они спокойно спали, так как не верили в сообщения о возможном начале боевых действий. Опрошенные сходятся во мнении, что за восемь лет, прошедших с начала боевых действий, «устали бояться», поэтому стараются не рассуждать об итогах нынешней эскалации и «просто жить».