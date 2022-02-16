В США допустили отказ России от вторжения на Украину

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд допустила, что Россия может отказаться от вторжения на Украину. Такое предположение она высказала в интервью телеканалу Al-Jazeera, текст которого распространен на сайте постпредства США при ООН.

По мнению Томас-Гринфилд, Россия может отказаться от имеющихся у нее планов, но при этом будет продолжать угрожать суверенитету Украины до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение.

«Я не могу предсказать, что будут делать русские <...> И они могут принять решение не вторгаться, но я знаю, что они будут продолжать угрожать безопасности Украины и угрожать их суверенитету, если мы не найдем способ решить проблемы безопасности, которые, как они утверждают, существуют в регионе», — заявила Томас-Гринфилд.

Она отметила, что США продолжат «активно помогать им найти способ избежать конфронтации», но на дипломатическом уровне за столом переговоров и лишь до тех пор, пока сами русские намерены продолжать дискуссии.

«У них есть выбор. Они могут заниматься дипломатией. Они могут сесть за стол переговоров или принять участие в дискуссиях, которые они вели с нашим президентом, а также с другими лидерами, и попытаться выработать пути решения своих проблем безопасности и решения проблем безопасности наших европейских союзников, а также Украины», — заявила постпред США при ООН.

12 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться в 4:00 по московскому времени (3:00 по киевскому) 16 февраля.

