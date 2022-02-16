Песков описал ночь несостоявшегося вторжения на Украину словами «спокойно спали»

Никаких изменений в работе Кремля из-за сообщений западных СМИ о якобы готовившемся ночью 16 февраля нападении на Украину не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, сотрудники администрации президента этой ночью спокойно спали, а утром «спокойно и по-деловому» приступили к работе.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков добавил, что никаких контактов с представителями иностранных государств ночью не было.

Во вторник, 15 февраля, британская газета The Sun сообщила, что вторжение российских войск на Украину состоится в 3:00 ночи 16 февраля. Когда предполагаемого вторжения не произошло, британское издание внесло изменения в публикацию.

Также о точной дате и времени нападения написала британская газета The Mirror. Там тоже признали ошибочность своего прогноза.