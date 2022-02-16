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Эстонская разведка поменяла дату «вторжения» России на Украину

Разведка Эстонии перенесла дату «российского вторжения» на Украину

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Служба внешней разведки Эстонии поменяла дату «вторжения» Вооруженных сил (ВС) России на Украину. О переносе предполагаемого наступления говорится в официальном докладе ведомства.

По оценке эстонской разведки, российская армия может приступить к «полномасштабной операции против Украины» со второй половины февраля. «После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», — отмечается в докладе.

В ведомстве также подчеркнули, что война на Украине «не представляет непосредственной военной угрозы для Эстонии или НАТО». В то же время там выразили опасение из-за возможного усиления политического и военного давления России на прибалтийские страны в том случае, если Москва добьется дипломатического или военного успеха в отношении Киева.

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Георгий Нестеров
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