В Британии сочли предположения о датах вторжения на Украину неконструктивными

Предположения о датах российского вторжения России на Украину неконструктивны, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире телеканала Sky News. Его слова приводит The Independent.

«Я никогда не говорил о датах (вторжения России — прим. "Ленты.ру"). (...) Россия может держать свои силы в боевой готовности (у границ Украины — прим. "Ленты.ру") неделями. Поэтому нет смысла спекулировать о конкретных датах. Я думаю, высказывать предположения о датах вторжения РФ неконструктивно», — сказал он.

Вместе с тем глава британского военного ведомства заявил, что Великобритания пока не зафиксировала отвода российских войск от границ Украины. По его словам, наблюдается наращивание полевых госпиталей и систем стратегического вооружения.

Кроме того, Уоллес подчеркнул, что рекомендации МИД Соединенного Королевства относительно отъезда британцев из Украины все еще в силе.

Ранее стало известно, что британская газета The Sun, написавшая статью о том, что Россия вторгнется на Украину в три часа ночи 16 февраля, переписала текст после того, как нападение не произошло. Теперь вместо точного времени нападения там говорится, что ночь прошла без происшествий.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к западным СМИ с призывом огласить график предполагаемых будущих вторжений России в другие страны. В частности, ее призыв был адресован Bloomberg, The New York Times и The Sun.