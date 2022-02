Захарова призвала западные СМИ огласить график будущих «вторжений» России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к западным СМИ с призывом огласить график предполагаемых будущих «вторжений» России в другие страны. Об этом дипломат заявила в своем Telegram-канале.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. — огласите график наших "вторжений" на предстоящий год», — сыронизировала Захарова. Она подчеркнула, что ей хотелось бы спланировать отпуск.

Ранее стало известно, что британская газета The Sun, написавшая статью о том, что Россия вторгнется на Украину в три часа ночи 16 февраля, переписала текст после того, как нападение не произошло. Теперь вместо точного времени нападения там говорится, что ночь прошла без происшествий.