Звезда «Ливерпуля» и сборной Португалии погиб в страшной автокатастрофе. Что произошло и чем известен футболист?

Футболист «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП вместе с братом, их машина сгорела

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП в Испании. Об этом сообщила Marca.

По информации Daily Mail, игрок ехал на автомобиле Lamborghini по трассе A-52 примерно в 100 километрах к западу от Вальядолида вместе со родным братом Андре. Тот также погиб в ДТП.

Причиной аварии, по предварительной информации, стало лопнувшее при обгоне колесо. В результате машина потеряла управление, вылетела с трассы и загорелась. Водитель и пассажир Lamborghini погибли на месте.

Десять дней назад Жота сыграл свадьбу

22 июня футболист расписался со своей возлюбленной Руте Кардозо, с которой они учились в одной школе и встречались более десяти лет. Несмотря на то что пара не состояла в официальном браке, у них родилось трое детей.

Последний пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Жота сделал менее суток назад. Игрок опубликовал видео со свадьбы, которое подписал фразой: «День, который мы никогда не забудем».

Жота дебютировал в профессиональном футболе в 2014 году

Вингер является воспитанником португальского клуба «Пасуш де Феррейра». За основной состав клуба он дебютировал в ноябре 2014 года. Спустя два года португальца за семь миллионов евро приобрел мадридский «Атлетико». Однако за испанский клуб форвард так и не сыграл: «матрасники» дважды отдавали его в аренду: в португальский «Порту» и английский «Вулверхэмптон».

Диогу Жота (в центре) Фото: Matthew Childs / Pool / AP

Последние в 2018-м выкупили его контракт за 14 миллионов евро. В составе «волков» Жота провел 131 матч во всех турнирах, в которых забил 44 мяча и сделал 19 результативных передач. В сезоне-2017/2018 португалец помог команде подняться в элитный английский дивизион из чемпионшипа.

Жота играл за «Ливерпуль» с 2020 года

В сентябре 2020 года Жота подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Мерсисайдцы заплатили «Вулверхэмптону» за игрока 44,7 миллиона евро. В ноябре того же года португалец сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Аталанты» и стал третьим футболистом-представителем страны после Криштиану Роналду и Руя Педру, которому удалось трижды отличиться в одном матче этого турнира.

Жота помог «Ливерпулю» выиграть Кубок Англии, Кубок английской лиги, а также стать чемпионом страны в минувшем сезоне. В золотом для мерсисайдцев чемпионате футболист провел 26 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. В 2022 году Жота продлил контракт с «Ливерпулем» до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Диогу Жота (в центре) Фото: Jon Super / AP

За сборную Португалии Жота провел 49 матчей

Вингер дебютировал за национальную команду 14 ноября 2019 года в матче квалификации Евро-2020 против Литвы, Жота заменил Криштиану Роналду. Первый гол за португальскую сборную форвард забил в сентябре 2020-го в матче Лиги наций УЕФА против Хорватии (4:1).

Он был не просто выдающимся игроком, но и необыкновенной личностью, уважаемой всеми товарищами по команде и соперниками, человеком с заразительной радостью и авторитетом в обществе Педру Проэнса президент Португальской федерации футбола

Всего на счету Жоты 14 мячей в составе сборной Португалии. Он помог команде выиграть две Лиги наций УЕФА (в 2019 и 2025 годах), В 2021 году португалец забил один гол в четырех матчах на Евро, а ЧМ-2022 пропустил из-за травмы. Форвард также принимал участие в Евро-2024, трижды вышел на поле на замену и не отметился результативными действиями.