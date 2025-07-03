Стали известны подробности гибели заместителя главкома ВМФ России под Курском

Расположение штаба частей морской пехоты под Курском могло быть раскрыто радиоразведкой Украины. Такие подробности о гибели заместителя главкома Военно-морского флота (ВМФ) России Михаила Гудкова стали известны «АиФ Приморью».
Согласно опубликованному материалу издания, 2 июля Владивосток отмечал День города. Предположительно, военные могли выходить на связь по телефону, чтобы передать поздравления.
Также источником «АиФ Приморья» было озвучено предположение, что в расположении морпехов у противника был «крот».
Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ России в марте 2025 года. До этого он возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, отличившуюся в ходе специальной военной операции на Украине.
О смерти офицера сообщил 3 июля губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В Минобороны России пока случившееся не комментировали.