Стали известны подробности гибели заместителя главкома ВМФ России под Курском

Опубликованы подробности гибели под Курском заместителя главкома ВМФ Гудкова

Расположение штаба частей морской пехоты под Курском могло быть раскрыто радиоразведкой Украины. Такие подробности о гибели заместителя главкома Военно-морского флота (ВМФ) России Михаила Гудкова стали известны «АиФ Приморью».

Согласно опубликованному материалу издания, 2 июля Владивосток отмечал День города. Предположительно, военные могли выходить на связь по телефону, чтобы передать поздравления.

Также источником «АиФ Приморья» было озвучено предположение, что в расположении морпехов у противника был «крот».

Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ России в марте 2025 года. До этого он возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, отличившуюся в ходе специальной военной операции на Украине.

О смерти офицера сообщил 3 июля губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В Минобороны России пока случившееся не комментировали.