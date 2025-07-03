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13:18, 3 июля 2025Россия

Стали известны подробности гибели заместителя главкома ВМФ России под Курском

Опубликованы подробности гибели под Курском заместителя главкома ВМФ Гудкова
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Минобороны России

Расположение штаба частей морской пехоты под Курском могло быть раскрыто радиоразведкой Украины. Такие подробности о гибели заместителя главкома Военно-морского флота (ВМФ) России Михаила Гудкова стали известны «АиФ Приморью».

Согласно опубликованному материалу издания, 2 июля Владивосток отмечал День города. Предположительно, военные могли выходить на связь по телефону, чтобы передать поздравления.

Также источником «АиФ Приморья» было озвучено предположение, что в расположении морпехов у противника был «крот».

Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ России в марте 2025 года. До этого он возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, отличившуюся в ходе специальной военной операции на Украине.

О смерти офицера сообщил 3 июля губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В Минобороны России пока случившееся не комментировали.

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