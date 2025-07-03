Мужчина спрятался от полицейских в кустах и угнал их машину

Japan Today: Японец спрятался от полицейских, а потом угнал их машину

В Японии 52-летний мужчина разгромил дом, спрятался от полиции в кустах и угнал патрульную машину. Об этом пишет Japan Today.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 29 июня, в городе Огаки, префектура Гифу. Около половины шестого в полицию позвонила женщина и рассказала, что ее брат, Такахиро Мива, «безумствует дома». Прибывший на месте наряд увидели мужчину около входа в дом.

Японец заметил полицейскую машину и бросился в ближайшие кусты. Патрульные выскочили из автомобиля, оставив двери незапертыми, а двигатель включенным, и погнались за нарушителем спокойствия. Вскоре они потеряли беглеца из виду. Они вернулись ко входу и увидели, что их машины нет.

Через 10 минут в двух километрах от места происшествия угнанная патрульная машина была остновлена. За рулем оказался Мива. Его арестовали.

Ранее сообщалось, что в Великобритании муж и жена сами угнали свой автомобиль у воров. Сотрудники полиции заявили, что у них нет времени на поиски украденной машины.