Муж и жена сами угнали свой автомобиль у воров из-за занятости полиции

В Лондоне супруги угнали свой автомобиль у воров из-за бездействия полиции

В Лондоне супругам пришлось стать угонщиками из-за бездействия полиции. Об этом сообщает LBC.

48-летняя Мия Форбс Пири и 62-летний Марк Симпсон заметили пропажу рано утром. Они предположили, что воры погрузили их машину Jaguar E-Pace на грузовик с платформой и увезли. Соседи позже рассказали, что слышали странные звуки ночью.

Муж и жена объяснили, что их автомобиль был оснащен противоугонным устройством, из-за которого завести его можно только нажатием определенных кнопок на панели управления. Кроме того, с помощью этого устройства у них была возможность понять, куда угнали их машину. Всю эту информацию Пири и Симпсон предоставили полицейским, однако те отказались им помогать, сославшись на то, что очень заняты.

Паре пришлось взять все в свои руки. Муж и жена отследили местоположение автомобиля, нашли его в тихом переулке и забрали домой. Салон машины был поврежден: по мнению Пири и Симпсона, таким образом угонщики пытались добраться до центральной проводки, чтобы завести автомобиль.

Пири отметила, что угонять собственный автомобиль было весело, однако предпочла бы, чтобы этим занимались полицейские. По ее мнению, теперь они вряд ли смогут найти нужные отпечатки и выследить угонщиков, поскольку к машине с момента пропажи прикоснулось большое количество человек. «Полиция не имеет достаточных ресурсов, и это позор», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что в США женщина напала на полицейского после того, как сходила с ним на свидание. Кроме того, она забрала ключ от его патрульной машины и угнала ее.