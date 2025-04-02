Женщина сходила на свидание с полицейским и угнала его машину

Жительница США угнала машину полицейского и ударила его по голове после свидания

В США женщина напала на полицейского после того, как сходила с ним на свидание. Об этом пишет Local10.com.

Инцидент произошел в округе Майами-Дейд, штат Флорида. Полицейский пригласил 27-летнюю Андреа Мари Ассаф, которая была его соседкой, выпить с ним в баре в воскресенье вечером, 30 апреля. После свидания мужчина высадил Ассаф у многоквартирного дома, где они жили. После этого женщина, которая также работала менеджером по аренде в здании, использовала свой ключ-брелок, проникла в квартиру полицейского, забрала ключ от его патрульной машины и угнала ее.

Позже Ассаф отправила мужчине свою фотографию за рулем его автомобиля. Офицер ответил ей сообщением с просьбой «не водить машину». Ассаф вернула автомобиль на парковку, после чего пострадавший пришел к ней забрать ключи. Женшина бросила их на пол, а когда мужчина наклонился за ними, ударила его телефоном по голове.

Впоследствии он сообщил о нападении коллегам. Ассаф была арестована в ночь на понедельник. Ее обвинили в краже со взломом, угоне автомобиля и нападении на полицейского.

Ранее сообщалось, что проститутка угнала машину заплатившего ей за секс полицейского. Женщина забрала его телефон, ключи и бумажник и ушла, пока он ждал ее в душе.