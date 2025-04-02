Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:05, 2 апреля 2025Из жизни

Женщина сходила на свидание с полицейским и угнала его машину

Жительница США угнала машину полицейского и ударила его по голове после свидания
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Marco Bello / Reuters

В США женщина напала на полицейского после того, как сходила с ним на свидание. Об этом пишет Local10.com.

Инцидент произошел в округе Майами-Дейд, штат Флорида. Полицейский пригласил 27-летнюю Андреа Мари Ассаф, которая была его соседкой, выпить с ним в баре в воскресенье вечером, 30 апреля. После свидания мужчина высадил Ассаф у многоквартирного дома, где они жили. После этого женщина, которая также работала менеджером по аренде в здании, использовала свой ключ-брелок, проникла в квартиру полицейского, забрала ключ от его патрульной машины и угнала ее.

Позже Ассаф отправила мужчине свою фотографию за рулем его автомобиля. Офицер ответил ей сообщением с просьбой «не водить машину». Ассаф вернула автомобиль на парковку, после чего пострадавший пришел к ней забрать ключи. Женшина бросила их на пол, а когда мужчина наклонился за ними, ударила его телефоном по голове.

Материалы по теме:
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022

Впоследствии он сообщил о нападении коллегам. Ассаф была арестована в ночь на понедельник. Ее обвинили в краже со взломом, угоне автомобиля и нападении на полицейского.

Ранее сообщалось, что проститутка угнала машину заплатившего ей за секс полицейского. Женщина забрала его телефон, ключи и бумажник и ушла, пока он ждал ее в душе.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о масштабной договоренности между Россией и Украиной

    Пугачеву потребовали проверить на дискредитацию СВО из-за новой песни

    Футболист клуба РПЛ сравнил цены в России и Боливии

    Глава ФССП раскрыл взысканную от преступлений в 2024 году сумму

    Башкирия получит 226 миллионов рублей на развитие туризма

    Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией

    Ле Пен заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ для обжалования приговора

    На Украине разошлись в прогнозах о о вероятном наступлении России

    Российские власти собрались удвоить лимит сверхурочной работы

    Российский полковник оценил военные ресурсы ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше