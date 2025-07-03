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13:14, 3 июля 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл с визитом в Данию

Зеленский прибыл в страну-председателя Совета Евросоюза
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию, которая с 1 июля стала председателем Совета Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что украинский лидер прибыл в Оргус на официальную церемонию открытия председательства страны в Совете, в которой, помимо него, примут участие премьер-министр Дании Метте Фредрикссен, король Фредерик Х и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Помимо этого, Зеленский встретится с рядом европейских чиновников.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и США выясняют детали о снабжении Киева оружием. Он добавил, что на рабочих встречах между Украиной и США выясняются все детали по поставке вооружений. Зеленский также отдельно отметил, что обсуждалась поставка систем противовоздушной обороны (ПВО).

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