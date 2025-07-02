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19:36, 2 июля 2025Бывший СССР

Зеленский объявил о деталях по снабжению Украины оружием США

Зеленский: Украина и США выясняют детали о снабжении Киева оружием
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина и США выясняют детали о снабжении Киева оружием. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки», — написал Зеленский.

Он добавил, что на рабочих встречах между Украиной и США выясняются все детали по поставке вооружений. Зеленский также отдельно отметил, что обсуждалась поставка систем противовоздушной обороны (ПВО).

24 июня на саммите НАТО Владимир Зеленский заявил, что приоритетным вопросом для Украины является усиление системы ПВО. Он также выразил надежду на поддержку украинцев альянсом.

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