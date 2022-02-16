В Донецке рассказали о ночи предполагаемого российского вторжения на Украину

Большинство жителей Донецка в ночь на 16 февраля спокойно спали, так как не верили в сообщения о возможном начале боевых действий. Об этом местные жители рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Опрошенные сходятся во мнении, что за восемь лет, прошедших с начала боевых действий, «устали бояться», поэтому стараются не рассуждать об итогах нынешней эскалации и «просто жить».

В целом собеседники «Ленты.ру» отмечают, что в последние недели обстановка в городе спокойная, они не замечали ни активизации действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), ни стягивания к линии соприкосновения дополнительных сил Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). В центре Донецка атмосфера обычного буднего дня, ходит общественный транспорт, работают магазины и кафе.

Впрочем, местный журналист Владислав Угольный рассказал, что некоторые политически ангажированные люди все-таки встали в четыре утра (что было обозначено западными СМИ как предполагаемое время начала военной операции России против Украины), чтобы убедиться, что война не началась.

«А у украинцев государственный праздник и исполнение гимна по зуму (президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения, гражданам Украины предложено вывешивать флаги и исполнять гимн в 10:00 — прим. «Ленты.ру»). Возможно, их доведут до истерики и без всякого вторжения», — добавил Угольный.

12 февраля стало известно, что президент США Джо Байден назвал своим союзникам 16 февраля днем начала «российского вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату вторжения. Полномасштабная операция, по версии издания, должна была начаться в 4:00 по московскому времени (3:00 по киевскому) 16 февраля. Однако после того как вторжение не случилось, издание переписало статью.