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В ЕС прокомментировали сообщения об отводе войск России от границы с Украиной

Представитель ЕС Стано призвал Россию доказать намерение отвести войска от границ Украины

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Россия должна доказать на практике намерение отвести войска от границы с Украиной. С таким призывом в беседе с «Лентой.ру» выступил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано в ответ на сообщения о том, что дислоцированные у границ Украины российские военные части начали возвращаться в пункты базирования.

Стано подчеркнул, что в ЕС приняли к сведению заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что часть российских войск, дислоцированных в настоящее время у границ Украины, вернется на свои базы. При этом он отметил, что в объединении будут смотреть, как это заявление реализуется на практике на местах.

«Для ЕС деэскалация со стороны России, вызвавшей текущий кризис безопасности, всегда была ключевым приоритетом. Реальный и осуществленный вывод войск с украинской границы является важной частью деэскалации», — прокомментировал Стано. Он также напомнил, что в ходе наращивания военной мощи у украинских границ в марте 2021-го Россия также объявила об отводе армии, но перебросила лишь часть войск и оставила военную технику и материально-техническое обеспечение.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России завершили часть военных учений. Подразделения Южного и Западного военных округов начали возвращаться в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.

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Екатерина АндрееваВалентина Шварцман
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