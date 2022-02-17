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Шольц и Байден заявили об отсутствии сокращения российских войск вблизи Украины

Шольц и Байден заявили, что сокращения численности войск РФ вблизи Украины не наблюдается
Олаф Шольц и Джо Байден

Олаф Шольц и Джо Байден. Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого они согласились, что значительного сокращения численности российских войск вблизи Украины не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство ФРГ.

«Риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется. Значительного отхода российских войск пока не наблюдается», — говорится в заявлении.

Шольц обсудил с американским коллегой свои визиты в Киев и Москву. Стороны отметили, что риск военной эскалации вокруг Украины по-прежнему сохраняется, для разрешения ситуации требуется конструктивный диалог.

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Президент США и канцлер Германии приветствовали заявления России о готовности к дипломатическим усилиям вокруг Украины. Они также подчеркнули важность диалога по безопасности в Европе, необходимость реализации Минских соглашений и прогресса в нормандском формате. «Ключ к этому лежит в Москве», — резюмировали в правительстве ФРГ.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной и не идет на деэскалацию ситуации. В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что обеспокоенность Вашингтона относительно Украины не уменьшилась ни на йоту.

Вооруженные силы России завершили часть военных учений. Подразделения Южного и Западного военного округов начали возвращаться в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.

Марина Совина
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