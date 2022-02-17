Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль прокомментировал объявленную Politico дату вторжения на Украину

Песков назвал фейком данные газеты Politico о нападении на Украину после 20 февраля

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Информация издания Politico о том, что вторжение России на Украину якобы начнется после 20 февраля, является фейком. Так публикацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что ранее уже было объявлено много дат с точными часами вторжения, однако все они в итоге оказались вбросами, а сами их авторы в большинстве случаев не признали свою неправоту.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков выразил надежду на то, что хотя бы представители общающихся с ним российских СМИ в подобные сообщения не верят.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя публикацию Politico, заявил, что подобные сообщения способствую эскалации в регионе. Он отметил, что 20 февраля заканчиваются российско-белорусские учения.

Призвал Запад признать ошибочность своих заявлений о готовящемся начале войны и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал «никчемными» разведки западных стран, на которые, по его словам тратятся миллиарды долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Названа потенциальная мишень России в Польше в случае конфликта с НАТО
Суд отказался взять под стражу блогера Била
Вертолет с военными разбился в Сирии
Актер из «Игры престолов» получил сотрясение мозга во время драки на съемках
Дети спаслись на дереве от преследовавшего их пятиметрового крокодила
Лукашенко допустил размещение С-400 под Минском
В Центре Гамалеи назвали сроки спада волны заражений омикроном в России
В России указали на новый аргумент в пользу признания ДНР и ЛНР
Самая опасная страна в мире намерена увеличить число рейсов в Россию
Россияне испугались вкладывать деньги в криптовалюту
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.