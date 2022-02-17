Кремль прокомментировал объявленную Politico дату вторжения на Украину

Информация издания Politico о том, что вторжение России на Украину якобы начнется после 20 февраля, является фейком. Так публикацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что ранее уже было объявлено много дат с точными часами вторжения, однако все они в итоге оказались вбросами, а сами их авторы в большинстве случаев не признали свою неправоту.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков выразил надежду на то, что хотя бы представители общающихся с ним российских СМИ в подобные сообщения не верят.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя публикацию Politico, заявил, что подобные сообщения способствую эскалации в регионе. Он отметил, что 20 февраля заканчиваются российско-белорусские учения.

Призвал Запад признать ошибочность своих заявлений о готовящемся начале войны и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал «никчемными» разведки западных стран, на которые, по его словам тратятся миллиарды долларов.