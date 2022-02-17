Лукашенко призвал Запад признать свою ошибку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Запада успокоиться и признать ошибочность своих заявлений о готовящемся «вторжении» России на Украину. Его цитирует РИА Новости.

Лукашенко отметил, что США упрекает в подготовке наступления Россию и Белоруссию, в то время как ни российских, ни белорусских вооруженных сил нет ни в Канаде, ни в Мексике. В то же время, подчеркнул он, в Польше, Латвии, Литве и Эстонии стоят войска НАТО, а на Украине работают западные «специалисты».

«Вы обвиняли Россию, Беларусь, что мы вторгнемся вчера в Украину. Не вторглись. Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это», — заявил Лукашенко.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия назначила 16 февраля днем начала вторжения на Украину. Позже американское издание Politico со ссылкой на экспертов сообщило о новой дате потенциального нападения — 20 февраля. В МИД России опровергают эту информацию и обвиняют издание в нагнетании ситуации в регионе.