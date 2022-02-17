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В США назвали новую дату вторжения на Украину

Газета Politico объявила о возможном вторжении России на Украину после 20 февраля

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Россия может начать вторжение на Украину после 20 февраля. Американское издание Politico со ссылкой на экспертов назвало новую дату вторжения российских войск.

По словам аналитиков, ранее названная дата 16 февраля «отвлекла внимание от ключевых дат». «Временные рамки после 20 февраля всегда были более важными», — сказал Майкл Кофман, эксперт по российским вооруженным силам в аналитическом центре CNA.

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Газета также отмечает, что есть и другие причины обратить внимание на озвученную дату, так как именно в это время заканчивается Мюнхенская конференция по безопасности, на которой будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением - своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин», — считают в Politico.

Издание также отметило, что 20 февраля станет последним днем Олимпийских игр в Пекине. «Путин не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы осчастливить китайского лидера Си Цзиньпина» — заключила газета.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов опроверг сообщения о возможном вторжении России на Украину в среду, 16 февраля.« На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду», — заверил постпред.

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Анжелика Бережная
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