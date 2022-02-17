Лавров прокомментировал названную Politico дату вторжения на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал новую дату вторжения Москвы на Украину, названную изданием Politico, и обвинил западные СМИ в нагнетании ситуации в регионе. Его заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

«20 февраля заканчиваются наши учения [с Белоруссией], как было объявлено. Закончится ли эскалация? Не знаю, не мы ее раздуваем», — отметил министр.

Совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» стартовали в Белоруссии 10 февраля. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, военнослужащие отрабатывают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.

3 февраля министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал более 20 совместных мероприятий двух стран в текущем году. Предыдущие крупные совместные российско-белорусские учения, «Запад-2021», состоялись в сентябре 2021 года.