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Лавров прокомментировал названную Politico дату вторжения на Украину

Глава МИД России Лавров прокомментировал дату вторжения на Украину, названную Politico

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал новую дату вторжения Москвы на Украину, названную изданием Politico, и обвинил западные СМИ в нагнетании ситуации в регионе. Его заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

«20 февраля заканчиваются наши учения [с Белоруссией], как было объявлено. Закончится ли эскалация? Не знаю, не мы ее раздуваем», — отметил министр.

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3 февраля министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал более 20 совместных мероприятий двух стран в текущем году. Предыдущие крупные совместные российско-белорусские учения, «Запад-2021», состоялись в сентябре 2021 года.

Виктория Кондратьева
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