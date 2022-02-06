Лукашенко раскрыл план действий на случай войны Киева против Донбасса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск дадут совместный ответ на войну Киева против Донбасса. План действий он раскрыл в эксклюзивном интервью для YouTube-канала «Соловьев Live». Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, как поведет себя белорусская армия в случае войны Украины против Донбасса, Лукашенко заявил: «Точно так, как российская». На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, он ответил: «Естественно».

«Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять», — сказал президент.

На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. В ходе первого этапа, который продлится до 9 февраля, будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории страны. На втором этапе с 10 по 20 февраля состоятся учения с Россией «Союзная решимость-2022». 3 февраля министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал более 20 совместных мероприятий двух стран в текущем году. Предыдущие крупные совместные российско-белорусские учения, «Запад-2021», состоялись в сентябре 2021 года.