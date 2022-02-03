Шойгу анонсировал десятки совместных учений с Белоруссией в 2022 году

Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал более 20 совместных мероприятий вооруженных сил России и Белоруссии. Об этом он рассказал в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

«У нас впереди в этом году более 20 мероприятий», — заявил Шойгу. Российский министр обороны прибыл в Минск на совместные учения «Союзная решимость-2022», которые армии двух стран проведут на западных и южных границах Белоруссии.

В рамках визита Шойгу намерен проинспектировать ход учений, встретиться с белорусским командованием, а также посетить экспозицию мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Ранее Минск и Москва уже провели крупные совместные учения «Запад-2021» в сентябре 2021 года. Тогда силы Союзного государства проверили боеготовность на полигонах на территории не только Белоруссии, но и России. Общая численность военных на мероприятии составила около 200 тысяч человек.

На встрече с Шойгу Лукашенко выразил желание приобрести практически всю российскую военную технику, которая будет задействована в Белоруссии в рамках учений. Белорусский лидер объяснил это желание неспокойной внешнеполитической обстановкой.