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Лукашенко анонсировал план по закупке российской военной техники

Глава Белоруссии Лукашенко собрался купить задействованную на союзных учениях технику

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссия собралась купить российскую военную технику, которая будет принимать участие в совместных учениях двух стран «Союзная решимость-2022». Планы анонсировал глава республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Практически вся техника, которая будет здесь (на территории Белоруссии в рамках союзных учений — прим. «Ленты.ру»), мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее. Это для нас очень важно», — заявил Лукашенко. Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Белоруссию системы ЗРК средней и большой дальности С-400 «Триумф», комплексы ПВО малой дальности «Панцирь-С» и истребители Су-35.

Лукашенко объяснил желание получить военную технику для армии Белоруссии неспокойной обстановкой в мире. «Это для нашего Союзного государства критически важно сегодня в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда», — объяснил Лукашенко. Кроме того, глава республики утверждает, что так белорусские солдаты научатся лучше ей пользоваться.

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Впервые Лукашенко выразил желание приобрести комплексы С-400 или С-500 еще в декабре 2021 года. По его словам, новейшие российские ЗРК нужны Минску для эффективной защиты границ от ракетной атаки.

Ранее белорусский президент поделился историческими сравнениями о политической ситуации в мире. По мнению Лукашенко, милитаризация европейских стран может привести к непредсказуемым последствиям. Похожим периодом он счел рубеж 1930-х и 1940-х годов.

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Дмитрий Настасьев
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