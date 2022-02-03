Лукашенко сравнил ситуацию в мире со Второй мировой войной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил ситуацию в мире с обстановкой перед Второй мировой войной. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, передает агентство БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что сегодняшняя ситуация опасна своей непредсказуемостью. По его словам, на фоне милитаризации европейского региона в любой момент может наступить «горячая фаза». Он отметил, что для Минска очевидно, кто стал инициатором эскалации, однако не назвал никого конкретного.

«Мы хорошо помним ужасы той войны и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряженности в мире. И особенность состоит в том, что те, кто эскалирует эту обстановку, те, кто привносит новые факторы эскалации, пытаются на других свалить вину. Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х — начало 40-х годов прошлого века», — высказался президент.

Ранее Лукашенко в своем послании парламенту назвал условия начала войны. По его словам, война начнется только в двух случаях. Первый вариант — если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война. Второй вариант — если на Россию осуществят непосредственное нападение.