Лукашенко назвал два условия начала войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем послании парламенту назвал два условия начала войны. Трансляция доступна на YouTube.

«Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях», — сказал Лукашенко.

Первый вариант — если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война. «Мы все как один, и даже те, кто не хочет, встанем на защиту нашей земли и нашего отечества», — заявил Лукашенко.

По его словам, настал момент, когда нужно защитить независимость республики.

«И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать — если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение и такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации», — продолжил Лукашенко.

Он заявил «коллективному Западу», что если против Белоруссии будет совершена агрессия, «здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю».

17 января Лукашенко заявил, что в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, военная техника и вооружение.