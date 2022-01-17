Лукашенко сообщил о 30 тысячах западных военных у белорусских границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что у белорусских границ со стороны Польши и Прибалтики сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, а также военная техника и вооружение. Главу республики цитирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. «Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем?», — сказал президент.

Ранее глава республики допустил начало «горячей фазы» гибридной войны, развязанной странами Запада против Белоруссии — по его мнению, они лишь ждут подходящего момента.

Он также пригрозил, что предложит президенту России Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО будут установлены в Польше.