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Пушилин раскрыл подробности мощного взрыва в центре Донецка

Денис Пушилин

Денис Пушилин . Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин раскрыл подробности мощного взрыва в центре Донецка в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что в Донецке был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР, сам он не пострадал. По его словам, это те диверсии, которые являются одними из признаков подготовки к наступлению.

«Да, у дома правительства в центре Донецка была взорвана машина начальника управления Народной милиции Синенкова Дениса. По счастливой случайности он не пострадал», — подчеркнул Пушилин.

Ранее власти ДНР начали эвакуировать жителей Донецка в Ростовскую область. Сообщалось, что в каждом районе Донецка определены пункты, где людей будут ждать специальные автобусы.

Пушилин объявил о временной эвакуации в связи с обострением обстановки в Донбассе. По его словам, в первую очередь будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди. Глава ДНР в обращении к жителям подчеркнул, что временный выезд поможет сохранить жизнь и здоровье.

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Марина Совина
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