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Мигрант избил двоих полицейских в московском метро

На станции «Тульская» в Москве мигранты напали на двоих полицейских

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Двое пассажиров напали на сотрудников полиции в московском метро. Об этом в пятницу, 18 февраля, «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел вечером 17 февраля на станции «Тульская». По версии следствия, стражи порядка попросили двух молодых людей пройти с ними для установления личности. Те отказались, после чего один из них начал толкать и замахиваться руками на полицейских, а второй пнул одного сотрудника правоохранительных органов ногой, а затем ударил второго несколько раз по голове и убежал с места происшествия.

Его товарища задержали на месте. Им, как выяснили «Известия», оказался 21-летний мигрант из Таджикистана. Второй иностранец сейчас в розыске.

В отношении них возбудили дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Им грозит до пяти лет колонии.

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Елизавета Новикова
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