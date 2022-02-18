Российские спортсмены вернулись в Москву после выступления на Олимпиаде в Пекине

Российские спортсмены, в том числе фигуристка Камила Валиева, вернулись в Москву после выступления на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Среди прибывших также шорт-трекисты Семен Елистратов и Константин Ивлиев, которые заняли третье и второе место на дистанциях 1500 и 500 метров соответственно, бронзовый призер Игр в лыжной акробатике фристайлист Илья Буров.

Также в Москву вернулись сборные России по керлингу, мужская команда заняла восьмое место в олимпийском турнире, женская — десятое, российские шорт-трекисты Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Вера Рассказова, Елена Серегина, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Павел Ситников.

В Шереметьево российских спортсменов встретили поклонники. Валиевой фанаты устроили настоящий коридор почета, а также встретили спортсменку овациями, что не могло не вызывать улыбку у 15-летней фигуристки.

