Танк переехал БМП на глазах у Зеленского

Во время военных учений ВСУ «Метель-2022» в Ровенской области Украины танк переехал боевую машину пехоты (БМП). Кадры инцидента показал телеканал «1+1».

В ходе маневров на полигоне водитель бронемашины не увидел движущийся наперерез танк Т-64БВ, они столкнулись, и танк наехал гусеницей на переднюю часть БМП. Пострадал ли кто-нибудь в этом ЧП, неизвестно.

По утверждению офиса президента Украины, учения проходили на глазах Владимира Зеленского. В ходе учебного боя военные подразделения активно применяли боевую авиацию и беспиротники, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, противотанковые управляемые ракеты.