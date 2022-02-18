Подозреваемых в убийстве туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии задержали

В Карачаево-Черкессии задержали двух местных жителей, Абдуллаха Бостанова и Руслана Узденова, которые подозреваются в убийстве туриста из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечалось, что мужчины сами пришли в районный отдел полиции и признались в преступлении. Их отправили на допрос в главное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии.

Ранее в феврале друг убитого в Карачаево-Черкесии (КЧР) туриста из Москвы Олега Албегова Андрей Иванов раскрыл подробности трагедии. По его словам, жители республики первыми начали конфликт, который быстро перерос в драку — так, один из мужчин, Абдуллах Бостанов успел вытащить нож и за пять секунд смертельно ранить Албегова в паховую область.

17 февраля стало известно о том, что в Карачаево-Черкесии 33-летний местный житель Абдуллах Бостанов убил туриста из Москвы Олега Албегова за то, что он остановился на обочине, чтобы справить нужду — в ходе конфликта Бостанов ударил Албегова ножом. Подозреваемые скрылись с места происшествия, обвиняемого в убийстве мужчину объявили в розыск.