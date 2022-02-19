Шойгу назвал основную цель военных учений России с пусками баллистических ракет

Главой Минобороны России Сергей Шойгу назвал основную цель учений сил стратегического сдерживания, в рамках которых будут запущены баллистические и крылатые ракеты. Его цитирует РИА Новости.

«Основная цель проводимого учения — отработка действий по нанесению гарантированного поражения противнику», — доложил глава Минобороны.

Шойгу отметил, что на военных учениях будут отработаны вопросы управления ядерного оружия и оружия повышенной потенциальной опасности.

К плановым учениям привлекут Воздушно-космические силы (ВКС), Ракетные войска стратегического назначений, Северный и Черноморский флот. Руководит мероприятием президент России Владимир Путин. Он наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания 19 февраля.