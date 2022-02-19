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Россия начала учения с пусками баллистических ракет

Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания. В их рамках будут запущены баллистические и крылатые ракеты. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

К плановым учениям привлекут Воздушно-космические силы (ВКС), Ракетные войска стратегического назначений, Северный и Черноморский флот. Руководит мероприятием Владимир Путин. Он наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Накануне сообщалось, что учения сил стратегического сдерживания были спланированы для проверки готовности боевых расчетов пуска, боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению задач. Также будут проверены стратегические ядерные и неядерные силы.

Лукашенко присутствует на мероприятии по приглашению Путина. Белорусский президент прилетел в Москву на фоне совместных с Россией учений «Союзная решимость-2022». На них военнослужащие отрабатывают реагирование на вторжение условного противника с запада и северо-запада. Часть российских военных уже возвращается в пункты постоянного базирования.

Дамир Матюхин
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