Путин поправил Лукашенко в словах об «интересном мероприятии» с ракетами

Российский президент Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко поучаствовать в учебном запуске баллистических и крылатых ракет. Видео с переговоров двух лидеров передает Telegram-канал «Пул N3».

«Завтра, если все будет нормально, мы побудем с вами на интересном мероприятии...», — рассказал Лукашенко. «Поучаствуем. Примем активное участие», — поправил его Путин.

В российском министерстве обороны ранее заявили, что учения пройдут под руководством Владимира Путина как Верховного главнокомандующего. В рамках учений будут задействованы Ракетные войска стратегического назначения, силы Южного военного округа, Воздушно-космические силы России, а также Северный и Черноморский флот.

Лукашенко прилетел в Москву на фоне продолжающихся совместных учений «Союзная решимость-2022» в Белоруссии. Военнослужащие Союзного государства отрабатывают на полигонах вторжение условного противника с западного и северо-западного направления. Часть российских войск, по сообщению Минобороны, уже вернулись в пункты постоянного базирования.