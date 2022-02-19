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В России прокомментировал слова Байдена о ситуации в Донбассе

Константин Косачев заявил, что слова Байдена поощряют силовую операцию со стороны Киева
Константин Косачев

Константин Косачев . Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал слова президента США Джо Байдена о нарушении прекращения огня самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Российский политик заявил, что заявления главы Белого дома являются поощрением силовой операции со стороны украинских властей. «Это — прямое поощрение силовой операции со стороны Киева, которую Запад покрывает уже сейчас и явно будет делать это и впредь, лишь бы расправиться с Россией любым способом», — отметил он.

По его словам, в такой критический момент каждое заявление «судьбоносно». Слова американского лидера Косачев назвал «предательством Вашингтона и их союзников» миллионов людей. «И это предательство пресловутых западных ценностей, где люди и их права якобы превыше любой политической конъюнктуры», — подчеркнул он.

Ранее Байден обвинил ДНР и ЛНР в нарушении прекращения огня в Донбассе. «На протяжении последних недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые пытаются спровоцировать Украину на Донбассе», — заявил политик.

Марина Совина
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