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В России возбудили дело после взрыва машины в центре Донецка

СК России возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва машины в Донецке

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом после взрыва машины в Донецке. Об этом сказано в релизе на официальном сайте ведомства.

По версии следствия, неизвестные разместили взрывчатку в служебной машине начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Синенкова.

«Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку предполагаемая жертва находилась вне автомобиля. Эти лица действовали умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий», — отметили в СКР.

Российские следователи заявили, что установят организаторов и исполнителей взрыва и «примут все меры для реализации принципа неотвратимости наказания».

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Дамир Матюхин
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