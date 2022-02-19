Джонсон заявил о готовности Запада разговаривать с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад готов разговаривать с президентом России Владимиром Путиным и убедить его, что НАТО не представляет угрозы для России. Слова британского политика приводит Sky News.

Джонсон отметил, что экономических санкций может быть недостаточно для того, чтобы предотвратить «агрессию России против Украины». По его словам, нельзя позволить, чтобы «Россия шантажировала европейские страны» и произошла «новая Ялта и разделение региона на сферы влияния».

Премьер Великобритании добавил, что у России есть такие же права на жизнь в безопасности, как и у других государств. «Мы желаем работать с президентом Путиным, чтобы продемонстрировать это и дать ему заверения, в которых он может нуждаться», — подчеркнул Джонсон.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что глава государства Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, проведет в Мюнхене встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис.