Украина сообщила об отсутствии России на заседании контактной группы по Донбассу

Российская сторона не приняла участие на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) для срочного обсуждения ситуации с безопасностью. Об этом сообщила делегация Украины в Telegram-канале, передает РИА Новости.

«Такая позиция Российской Федерации вызывает удивление, ведь политические советники лидеров стран "Нормандского формата" в совместном заявлении 26 января 2022 года поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — говорится в сообщении делегации.

Делегация Киева считает, что подобные действия российской стороны говорят о ее намерении продолжать нагнетание ситуации. Блокирование Россией работы ТКГ заставляет усомниться в искренности заявлений ее руководства о готовности выполнения Минских соглашений, заявила делегация.