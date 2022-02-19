Во Франции анонсировали телефонные переговоры Макрона с Путиным и Зеленским

Елисейский дворец анонсировал телефонные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Отмечается, что французский лидер намерен в субботу, 19 февраля, провести телефонные переговоры с Зеленским, а в воскресенье, 20 февраля, — с Путиным.

7 февраля в Москве прошли переговоры Макрона с Путиным — они продолжались пять часов. Позже французский президент рассказал, что достиг главной цели своей поездки: он взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.