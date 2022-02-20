Подсчитано число обстрелов ЛНР украинскими военными

Украинские военные 42 раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики с начала суток. Об этом заявил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко, передает РИА Новости в воскресенье, 20 февраля.

Он уточнил, что подсчитывалось количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Филипоненко добавил, что украинские военные обстреливают территорию республики из артиллерийских калибров, запрещенных Минскими соглашениями.

Ранее украинский штаб Операции объединенных сил (ООС) рассказал, что за день 20 февраля в Донбассе было зафиксировано 53 случая нарушения режима прекращения огня. При этом 50 случаев обстрелов со стороны самопровозглашенных республик Донбасса украинцы связали с применением артиллерии и минометов, запрещенных условиями Минских соглашений. В результате этих обстрелов, по данным штаба, пострадал один военнослужащий. Он находится в удовлетворительном состоянии.