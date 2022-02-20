Журналист американской газеты исказил цитату Путина о развале Советского Союза

Корреспондент американской газеты New York Times Питер Бейкер в своем посте в Twitter привел искаженную трактовку высказывания президента России Владимира Путина о развале Советского Союза. Ошибку заметил его коллега из Ирландии Брайан Макдональд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на твит журналиста.

«Чтобы понять Путина сейчас, важно вспомнить, что он назвал развал Советского Союза, освободивший миллионы, "величайшей геополитической катастрофой XX века», — написал Бейкер в своем микроблоке, считая, что поэтому российский президент якобы собирается захватить Украину. В ответ на это Макдональд указал, что Путин назвал развал СССР катастрофой из-за того, что миллионы русских остались за границей новой России.

«Эту цитату постоянно неправильно истолковывают. То ли намеренно, то ли по незнанию», — отметил он. Макдональд также заметил, что российский лидер дословно сказал, что катастрофа была «крупнейшей», а не «величайшей».

Обсуждаемая цитата президента России прозвучала в интервью Путина режиссеру Оливеру Стоуну в 2017 году. Их беседа была показана на американском телевидении в виде четырехсерийного документально фильма.