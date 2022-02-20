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В Белоруссии рассказали о попытке срыва референдума

КГБ Белоруссии задержало группу людей за подготовку к срыву референдума по конституции

Фото: Shutterstock

В Комитете государственной безопасности (КГБ) Белоруссии рассказали о группе людей, задержанных за подготовку к срыву референдума по обновленной конституции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальник отдела следственного управления КГБ Константина Бычека.

По его словам, группа действовала под руководством иностранных кураторов. Они также задержаны. Участники группы призывали портить бюллетени и запугивать членов избирательных комиссий — от имени милиционеров и судей им рассылали письма с угрозами.

Их действия квалифицировали как воспрепятствование реализации гражданами Белоруссии своего конституционного права на участие в жизни общества.

Референдум об изменениях в Конституцию состоится 27 февраля. ЦИК Белоруссии решил засекретить имена членов участковых избирательных комиссий.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, правящий с 1994 года Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. По всей стране несколько месяцев продолжались массовые протесты. На этом фоне Лукашенко заявил о необходимости изменить основной закон страны. Согласно проекту поправок, один и тот же человек сможет занимать президентский пост не более двух сроков. Но ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного главы государства. То есть Лукашенко, в случае победы на очередных выборах, сможет править еще два срока.

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Мария Рубникович
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