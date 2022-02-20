Сбербанк сообщил о штатной работе всех онлайн-сервисов

Все сервисы «СберБанк Онлайн» работают штатно. Руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова рассказала «Ленте.ру», что некоторые клиенты в течение непродолжительного времени могли столкнуться с техническими сложностями в ночь на 20 февраля, но проблемы уже устранены.

«Проблемы были оперативно устранены, все наши системы работают в штатном режиме. Так как ситуация прошла в ночное время и в выходной день, она фактически не отразилась на наших клиентах», — сказала Полина Тризонова.

Она пояснила, что ситуация возникла в ночное время в выходной день, поэтому фактически не отразилась на клиентах. Представитель банка принесла пользователям приложения банка извинения за временное неудобство.