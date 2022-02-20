Президент Ирана назвал условия для сохранения ядерной сделки

Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе телефонной беседы с лидером Франции Эммануэлем Макроном назвал условия для сохранения ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Его слова цитирует иранское агентство Mehr.

Глава государства подчеркнул, что для этого требуется отмена всех санкций и прекращение давления на Тегеран в процессе переговоров в Вене.

«Было оказано политическое давление на иранский народ и выдвинуты претензии, что чревато подрывом перспектив достижения соглашения», — указал Раиси, призвав отказаться «от всех ложных претензий» к Ирану.

Отмечается, что президент выдвинул конструктивные предложения, гарантирующие права народа страны, а также рассмотрел инициативы других государств.

Елисейский дворец сообщил, что по итогам венских переговоров был достигнут прогресс. Французский лидер Эммануэль Макрон выразил надежду на их скорейшее завершение и достижение соглашения, «пока есть время». Он подчеркнул, что Иран должен воспользоваться возможностью и принять устраивающие всех политические решения по сохранению СВПД.