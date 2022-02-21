102-летний автомобилист раскрыл секрет долголетия

Мужчина из США, которому в марте 2022 года исполнится 103 года, раскрыл секрет долголетия. Об этом сообщает Fiddlehead Focus.

Несмотря на почтенный возраст, 102-летний Арманд Мартин из небольшого города Мадавоска, штат Мэн, живет один в собственном доме и остается заядлым автомобилистом. Он ездит за продуктами и лекарствами в сопровождении сына. Пять лет назад долгожитель попал в ДТП и решил отказаться от личного транспорта, но слишком тосковал по вождению и в возрасте 101 года стал обладателем новой машины.

Мужчина, родившийся в 1919 году, считает, что прожил так долго благодаря тому, что с детства обожает читать. Он не может провести и дня без книги, а его любимые жанры — вестерн и фантастика. Помимо чтения, свое долголетие американец объясняет постоянной занятостью, правильным питанием и активным образом жизни.

«Сосед из дома напротив сказал, что я доживу до 310 лет. Я отлично себя чувствую», — сказал Мартин журналистам.

Ранее сообщалось, что 100-летний британец, победивший COVID-19, раскрыл неожиданный секрет долголетия. Он уверен, что живет так долго из-за любви к азартным играм и определенному виду конфет.